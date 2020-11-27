В Тольятти возбудили дело об отравлении семьи газом

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Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 24 ноября 2020 года из дома, расположенного по улице Комсомольской в Центральном районе города Тольятти, в больницу с признаками отравления были доставлены 7-летние мальчик и девочка, а также их родители. Через некоторое время девочка скончалась в медицинском учреждении. По предварительным данным, все потерпевшие отравились угарным газом.

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы, с целью установления причин отравления. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.