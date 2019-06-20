В Сызрани спасатели вернули к жизни едва не утонувшего парня
20 июня 2019 19:07
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В 12:25 спасатели ПСО Сызрани, находясь на патрулировании городского сызранского пляжа, заметили что парень 2001 года рождения начал тонуть.
Не теряя ни минуты, они вытащили уже ушедшего под воду парня на берег.
Молодой человек наглотался воды и потерял сознание.
Спасатели провели реанимационные мероприятия и вернули парня к жизни.
В 12:45 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования в городской больнице, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
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