В Сызрани «ранили» новогоднего бычка
13 января 2020 13:23
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Несколько дней назад горожане заметили проблемы с подсветкой иллюминационного быка на площади перед ДК «Горизонт». Они заключалась в частично погасших светодиодных лампочках. Как сообщил на своей странице в Twitter руководитель КЖКХ Сызрани Александр Шмалько, бычка уже обследовали специалисты их ведомства. По их мнению, причиной поломки стало механическое повреждение. Вероятно, новогодний арт-объект, установленный меньше месяца назад, пришелся не по душе кому-то из непорядочных горожан.
Напомним, иллюминационный бычок стал один из новогодних подарков жителям Сызрани. Его установили в середине декабря в Юго-Западном районе города. Первым же зимним сюрпризом стал коридор гирлянд на центральной аллее Кузнецкого парка. Надо сказать, попытки изуродовать это украшение уже предпринимались. Так, компания молодых людей пыталась дотянуться до сверкающих гирлянд, подсаживая друг друга на плечи. К слову, горожане уже неоднократно выступали за установку в общественных местах отдыха систем видеонаблюдения и усиление полицейских патрулей, пишет КТВ-Луч.
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