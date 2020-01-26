В Самарской области в ДТП пострадали четверо

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ДТП произошло 25 января. Водитель мужчина 1979 г.р., управляя а/м Лада Гранта, двигался по Обводному шоссе, со стороны Трассы М5 «Урал», в направлении Поволжского шоссе. В районе 976км 200м Трассы М5 «Урал», нарушил правила расположения т/с на проезжей части и допустил выезд на полосу встречного движения и врзался в Деу Матиз, ехавший навстречу. В результате чего произошло ДТП – столкновение, пострадало 4 человека, по одному водителю и пассажиру обеих машин, сообщает облМВД. Назначено амбулаторное лечение.