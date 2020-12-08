В Самарской области три пассажира пострадали при столкновении автобуса и грузовика

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Во вторник, 8 декабря, в 9:57 на трассе "Самара-Бугуруслан" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и манипулятора.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы, сообщает ГТРК Самара.

Судя по кадрам, у автобуса имеются значительные повреждения: разбито лобовое стекло и моторный отсек, а также выбиты стекла в салоне. На месте работают сотрудники спасательных служб и ДПС.

В результате аварии пострадали три человека - все они пассажиры автобуса. Все причины и обстоятельства аварии выясняются, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото ВК/ "Подслушано Самара"