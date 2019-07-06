В Самарской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

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Вечером 5 июля в Самарской области произошло ДТП. Водитель 1997 г/р,на иномарке"Форд Мондео" ехал по прилегающей территории со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского.В районе дома 55 по ул. Дзержинского, при выезде на ул. Дзержинского не уступил дорогу мотоциклу "Хонда VT1100" водителя 1987 г/р, который двигался по ул. Дзержинского со стороны ул. Юбилейной.В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла Хонда VT1100, он госпитализирован в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.