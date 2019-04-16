В Самаре водитель BMW втолкнул "Калину" в двери ТЦ «Мелодия»
16 апреля 2019 19:03
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Как сообщают очевидцы, BMW и Ford двигались навстречу друг другу по дублеру проспекта Ленина. Одна из машин начала парковаться, а вторая не уступила ей и произошло столкновение. В результате BMW зацепила припаркованную "Калину", а та въехала в дверь магазина. А автомобиль Ford столкнулся с припаркованной "Приорой". От удара последняя машина заехала на тротуар.
К счастью, пострадавших в ДТП нет. Машины получили серьезные повреждения: у BMW помят один бок, багажник и передняя часть. А у второй иномарки помята передняя часть и бампер.
В подробностях ДТП предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Фото: ДТП Самара
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