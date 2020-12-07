В Самаре столкнулись две иномарки, пострадал человек

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ДТП произошло в Самаре 6 декабря.

Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Санг Йонг», двигаясь по дублеру ул. Ново-Садовая со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Советской Армии, при повороте налево вне перекрестка заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и не уступил дорогу попутным транспортным средствам, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд», под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Форд», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.