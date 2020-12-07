В Самаре иномарка сбила двух женщин и двух девочек на пешеходном переходе

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Сегодня утром, 7 декабря, в Самаре произошло ДТП на улице Ташкентской. Около 9:15 по местному времени иномарка Toyota сбила на пешеходном переходе четырех человек: двух женщин и двух девочек, передает sova.info.



- Степень травм пострадавших определяют медики, прибывшие на место происшествия. На момент аварии водитель иномарки был трезв, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.



Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях случившегося. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области/sova.info