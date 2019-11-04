В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
4 ноября 2019 15:53
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"Четвертого ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения.
Фото из открытых источников
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