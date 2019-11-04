Я нашел ошибку
Главные новости: 
В зале - почётные граждане СО, ветераны, генералы армии, заслуженные работники предприятий, общественники, лидеры молодёжных движений, «Лидеры России».
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Для тестов закупили осветленный восстановленный яблочный сок
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.
Единственной в ВС РФ миротворческой бригаде ЦВО присвоили почетное наименование «Александрийская»
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
МЧС: Правила поведения при гололедице
Сегодня набережной Волги прошла торжественная акция
На самарской набережной состоялся забег "Самарская миля"
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
сегодня  Понедельник, 4 ноября, 16:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

4 ноября 2019 15:53
50
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"Четвертого ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 ноября 2019  19:56
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.  Закон
285
1 ноября 2019  22:35
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.
На Украине возбудили первое дело по факту угроз убийством в адрес Зеленского
Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин.  Закон
458
1 ноября 2019  21:44
Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.
Кейтеринг-арендатора «Лотте» лишают лицензии на алкоголь
 Теперь, по всей видимости, от «Профи Групп», отель не дождется не только еды, но и питья.  Закон
473
1 ноября 2019  18:35
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.
Полковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну более шести миллиардов рублей
"Остальные требования ответчик не признает", — подчеркнул адвокат.  Закон
399
1 ноября 2019  17:01
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.
Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.  Закон
1025
1 ноября 2019  14:21
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.
СК проверит почему в десятках МКД Самары текут крыши
По информации в СМИ в следственном управлении организована доследственная проверка.  Закон
424
31 октября 2019  23:58
По данным следствия, он хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по наследству его племяннику.
Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства
По данным следствия, он хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по... Закон
333
Весь список
Происшествия
4 ноября 2019  15:53
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.  Происшествия
49
3 ноября 2019  20:09
Об этом сообщили в российском посольстве.
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Об этом сообщили в российском посольстве.  Происшествия
279
3 ноября 2019  12:54
Сергиевские полицейские задержали автомобилиста, лишенного водительского удостоверения
Сергиевские полицейские задержали автомобилиста, лишенного водительского удостоверения
Мужчине грозит лишение свободы. Происшествия
348
Весь список
Криминал
4 ноября 2019  12:34
В Тольятти задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков
В Тольятти задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков
Мужчина ранее не судим. Криминал
98
3 ноября 2019  10:08
Подозреваемые в разбойном нападении с пистолетом в Тольятти задержаны в Ульяновской области
Подозреваемые в разбойном нападении с пистолетом в Тольятти задержаны в Ульяновской области
Гости города похитили имущество тольяттинца, продающего сотовые телефоны в социальных сетях. Криминал
339
1 ноября 2019  12:14
Стали известны подробности страшного убийства шестилетнего малыша в детсаду
Стали известны подробности страшного убийства шестилетнего малыша в детсаду
Убийца зарезал малыша в тихий час из-за голосов в голове. Криминал
249
Весь список


Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
424
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
336
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
238
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
318
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
468
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
554
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1353
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1963
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1343
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1633
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1816
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1298
Весь список

Мероприятия
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные