В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

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"Четвертого ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 Санкт-Петербург-Ургенч. Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира, находящегося на борту", - сообщила собеседница агентства.По ее словам, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц. По ее словам, в 14-20 мск самолет вылетел к месту назначения.Фото из открытых источников