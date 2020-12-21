В Самаре автомобилистка на Митсубиси врезалась в Тойоту

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ДТП произошло 20 декабря в Самаре.

Женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси», следовала по ул. Степная со стороны Утевского пер. в сторону ул. Утевская. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, напротив дома № 22 по ул. Утевская, не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Тойота», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.