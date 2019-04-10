В Приволжском районе автомобиль «Дэу» съехал в кювет и перевернулся

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Одно из ДТП произошло в 17:00 в Приволжском районе. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу», двигался по автодороге Приволжье-Екатериновка» со стороны села Приволжье в направлении села Екатериновка.Превысив скорость водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. В результате ДТП молодой человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области