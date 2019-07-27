В Подмосковье, недалеко от Серпухов, разбился легкомоторный самолет, два человека погибли

139

Авария произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова. Самолет упал в реку Ока и затонул, уточнили в МЧС. Первоначально сообщалось, что машина рухнула в карьер с водой.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, на борту было два человека, оба они погибли.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, самолет потерпел крушение почти сразу после взлета. Причиной крушения могло стать то, что он зацепился за провода ЛЭП, добавил собеседник агентства.Фото : ГУ МЧС России по Московской области/РИА Новости