В Москве в общественном туалете уборщица нашла брошенного младенца

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По его словам, уборщица сразу вызвала наряд скорой помощи. «Врачи своевременно реанимировали младенца, откачав ему воду из легких. Известно, что матерью младенца является приезжая из ближнего зарубежья», — добавил источник.В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили данные о найденном ребенке, и рассказали, что инцидент произошел на проспекте Андропова. «Сейчас он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции установили мать ребенка, ее опрашивают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.