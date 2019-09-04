В Москве бразильская туристка попала в реанимацию из-за храпа мужа

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Муж пациентки рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе пили алкогольные напитки в ресторанах. Вернувшись в отель, пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа.После этого ей стало плохо, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины отравление медикаментами.Мужчина отметил, что супруга постоянно пила снотворное, чтобы храп не мешал ей спать. По его словам, таблетки постоянно были у нее при себе.Полиция проводит проверку по факту госпитализации бразильянки.