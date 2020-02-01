В Кинельском районе на "встречке" столкнулись БМВ и грузовик. Водитель БМВ погиб

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Водитель за рулем автомобиля БМВ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.В результате ДТП водитель БМВ погиб (до приезда скорой помощи) и пострадали двое детей 6 и 10 лет. Они госпитализированы.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.