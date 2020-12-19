В ДТП в Самарской области пострадали двое несовершеннолетних и водитель

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Еще одно ДТП 18 декабря произошло на автодороге «Обход с. Красный Яр».

Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», двигаясь со стороны села Красный Яр в сторону п. Угловой, на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, допустила столкновение с автомобилем Кенворт в составе полуприцепа, под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Форд Фьюжн 2012 и 2017 годов рождений, которые были пристегнуты ремнем безопасности. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.