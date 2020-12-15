В Чапаевске возбудили уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика

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11 декабря 9-летний мальчик скончался в больнице, куда он был госпитализирован с места жительства. По предварительным данным, смерть ребенка могла быть связана с травмой головы, полученной во время урока физкультуры в школе.

По данному факту следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области