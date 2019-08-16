У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
16 августа 2019 23:23
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«Была заподозрена связь с употреблением пищевого продукта, в который мог входить данный яд. Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производный кумарина», — сказал Пономаренко.
Кумарин — химическое вещество с запахом свежескошенного сена, которое растворяется в спирте и эфире и почти не растворяется в воде. Применяется как ароматизатор в производстве табачных изделий и в парфюмерной промышленности. Кроме того, вещество используют в медицинской промышленности в качестве антикоагулянтов непрямого действия. Вещество также входит в состав крысиного яда.
Ранее «Ульяновская правда» сообщила со ссылкой на источники, что правоохранительные органы рассматривают в качестве причины отравления попадание крысиного яда. «Анализ крови отравившихся показал вещества, присутствующие в крысином яде. Однако официально и окончательно мы пока это не можем утверждать. Инцидент изучается», — говорили тогда РБК в минздраве по Ульяновской области.
Всего с подозрением на отравление в больницу в Ульяновске доставили семь человек — пятерых взрослых и двоих детей. Все они связаны через семью или работу. У пострадавших были выявлены «кровотечения различной локализации», сообщал минздрав Ульяновской области. Двоих взрослых спасти не удалось.
Следственный комитет по Ульяновской области возбудил уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Позднее стало известно, что производитель масла, житель села Михайловское также оказался в числе пострадавших, а его супруга стала первой жертвой отравления. Семена ему привез знакомый из Самарской области.
Прокуратура Ульяновской области сообщила, что остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, были изъяты и по ним назначен ряд экспертиз.
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