Суд арестовал обвиняемого в мародерстве жителя Ачинска
10 августа 2019 17:41
119
Ранее сообщалось, что задержана группа мародеров из трех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе. Речицкий сообщил, что два человека пока являются свидетелями. В их мобильных телефонах обнаружены записи, как они пробираются в дома и выходят из них.
"Один человек сегодня арестован сроком на два месяца решением Ачинского суда. Молодой человек не судим, его мама живет в Каменке, сам он проживал в Ачинске. Воспользовался случаем, когда люди уходили из своих домов, совершил четыре таких преступления. Сегодня он раскаивается. Когда снимут ограничения, продолжим следственно-оперативные действия", - сказал Речицкий.
Он отметил, что имущество и средства уже вернули пострадавшим. В частности, речь идет о сумме в 45 тысяч рублей, оргтехнике и украшениях. Речицкий рассказал, что всего в районе зарегистрировано восемь таких фактов. Над раскрытием всех преступлений работает полиция.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 августа 2019 19:34
По версии следствия, Кирилин причинил ущерб АО «РКЦ «Прогресс» на общую сумму более 126 миллионов рублей. Закон
374
8 августа 2019 19:52
Apple не пропустила программу Kaspersky Safe Kids (KSK) в App Store, потому что запустила свой аналог Экранное время. Закон
317
8 августа 2019 18:51
Бывшего главу государства вывезли с территории резиденции сотрудники правоохранительных органов. Закон
338
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
381
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
364
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
367
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
437
Происшествия
10 августа 2019 21:24
Ограничения будут действовать с 7 августа по 7 октября. Происшествия
52
10 августа 2019 17:48
Школьница сфотографировалась у дерева и чуть не стала жертвой нападения опасной змеи. Происшествия
781
10 августа 2019 17:41
Задержана группа мародеров из трех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе. Происшествия
116
Криминал
10 августа 2019 12:24
Мужчине лишение свободы на срок до двух лет. Криминал
204
9 августа 2019 10:26
Он отобрал у пожилой женщины сотовый телефон и телевизор. Криминал
217
8 августа 2019 19:00
Мужчина, который отбывал пожизненное наказание в колонии "Полярная сова", проходит фигурантом по другому делу. Эти события затормозили следствие по делу... Криминал
381
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
408
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
817
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
497
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
620
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
530
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
441
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
290
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
514
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
856
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
849
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
776
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
958
Мероприятия