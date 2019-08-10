Суд арестовал обвиняемого в мародерстве жителя Ачинска

119

Ранее сообщалось, что задержана группа мародеров из трех человек, которые подозреваются в серии квартирных краж в поселке Ключи и деревне Каменка в Ачинском районе. Речицкий сообщил, что два человека пока являются свидетелями. В их мобильных телефонах обнаружены записи, как они пробираются в дома и выходят из них."Один человек сегодня арестован сроком на два месяца решением Ачинского суда. Молодой человек не судим, его мама живет в Каменке, сам он проживал в Ачинске. Воспользовался случаем, когда люди уходили из своих домов, совершил четыре таких преступления. Сегодня он раскаивается. Когда снимут ограничения, продолжим следственно-оперативные действия", - сказал Речицкий.Он отметил, что имущество и средства уже вернули пострадавшим. В частности, речь идет о сумме в 45 тысяч рублей, оргтехнике и украшениях. Речицкий рассказал, что всего в районе зарегистрировано восемь таких фактов. Над раскрытием всех преступлений работает полиция.В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По данным краевых властей, всего за медпомощью во второй раз обратилось 12 человек. Четыре из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.