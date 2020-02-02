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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарские воры дошли до высот мастерства — в одной из промзон похищено 17 с половиной тонн монтажной пены

2 февраля 2020 22:30
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Ценный груз марки Profflex следовал из Новомосковска Тульской области в Казахстан, но до места назначения не доехал.
Первыми монтажную пену стали искать тульские полицейские, передает «СО» ОНЛАЙН. Товары с маркировкой Profflex производятся на предприятии Тульского технопарка.

Было установлено, что еще в апреле 2019 года ИП Бекишев из города Костанай Республики Казахстан закупился в технопарке монтажной пеной почти на 3 млн рублей. Грузовик DAF с новомосковской продукцией на свою беду сделал остановку в Самаре, в поселке Нижние Ямы. Здесь, на улице Авиационной, 1, в зданиях бывшего завода «Редуктор», находится несколько автосервисов. Здесь же неизвестные и похитили пену из грузовика, «предоставив ложную информации о водителе и маршруте движения».

Правоохранители Тульской области направили материалы проверки коллегам из Самары, те возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Воров из Нижних Ям и пропавшую монтажную пену ищут, хотя времени, конечно, прошло много. 
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