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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска

15 сентября 2019 14:57
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В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту
Следователи начали доследственную проверку из-за аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту "Емельяново" в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту "Емельяново" из-за отказа правого двигателя.

"Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 
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