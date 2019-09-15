СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
15 сентября 2019 14:57
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В воскресенье утром самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту "Емельяново" из-за отказа правого двигателя.
"Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Емельяново Красноярска", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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