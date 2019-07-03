Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
3 июля 2019 16:32
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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости». Ранее ведомство сообщало только о 14 погибших, не называя ни число военных на подлодке, ни число выживших.
«Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти», — сказал Шойгу, открывая совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате Минобороны. Министр не назвал число спасенных членов экипажа.
По словам Шойгу, глубоководный аппарат ВМФ России вел плановые исследования в российских территориальных водах Баренцева моря. Все находившиеся в аппарате подводники были уникальными военными специалистами и проводили «важные исследования по изучению гидросферы Земли», добавил он.
Министр обороны также сообщил, что моряки-подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности».
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — рассказал Шойгу. Все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате будут представлены к государственным наградам, а их семьям будет оказана поддержка, добавил министр.
Пожар на глубоководном аппарате Министерства обороны произошел 1 июля. Его жертвами стали 14 человек, сообщалось, что все они отравились результатами горения. Тип аппарата Минобороны не раскрывало, однако источник РБК сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известного как «Лошарик».
«Это необычное судно. Мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны 1-го ранга, двое — Герои России», — сказал Путин на встрече с Шойгу 2 июля. Выступая на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара, Шойгу отметил, что еще трое погибших были капитанами второго ранга.
Комментируя сообщения о гибели подводников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данные о глубоководном аппарате являются «абсолютно секретными», а потому не подлежащими раскрытию.
Утром 3 июля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что погибшие подводники были из Северной столицы. «Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга», — написал он, выразив соболезнования семьям погибших.
Фото: ТАСС
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