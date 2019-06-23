Под Сызранью столкнулись и сгорели два большегруза
23 июня 2019 23:18
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Водители грузовиков живы.
Авария произошла в девятом часу вечера на трассе М-5 «Урал» под Сызранью.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», в момент ДТП большегрузы ехали навстречу друг другу. У фуры MAN взорвалось колесо, она выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Renault.
Грузовики опрокинулись и загорелись. Транспортные средства полностью уничтожены огнем. Известно, что одна из фур перевозила груз пива.
Видео здесь.
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