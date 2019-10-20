Парашютист приземлился на футбольное поле во время матча чемпионата Италии
20 октября 2019 21:42
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После того как незваному гостю помогли покинуть поле, матч продолжился. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу "Интера", который продолжает гнаться за "Ювентусом" в турнирной таблице.
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