Отец российской девочки, которую затянуло в трубу бассейна в Турции, сообщил о ее состоянии
20 августа 2019 21:11
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«Все то же самое, ничего не поменялось», — сказал отец девочки.
Он добавил, что ситуация получила большой резонанс.
«Ту цель, которую мы для себя ставили, мы добились. На нас хотя бы обратил внимание МИД, с нами начали хотя бы нормально общаться туроператор и страховая компания, с нами уже связалась администрация Санкт-Петербурга», — сказал мужчина, добавив, что семье пообещали помочь.
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в бассейне отеля Sunhill в Бодруме. Когда девочка нырнула, ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды. Ребенка удалось вытащить, лишь сломав трубу. В генконсульстве России в Анталье РБК подтвердили, что девочка впала в кому.
Фото: pixabay
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