Около ТЦ «Апельсин» трамвай сошел с рельсов и свалился на 4 легковых автомобиля

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным за медицинской помощью никто не обращался, ДПТ произошло в следствие технический неисправности трамвая.По факту происшествия проводится проверка в результате которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области