Ночью спасатели доставили с турбаз на левый берег Волги двух пострадавших

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В 23:30 дежурная смена ПСП «КАТЭК» отправились на турбазу «Мотор» в Октябрьском районе, где травму нижнего отдела позвоночника получил мужчина 1985 года рождения.В 00:15 мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи.В 00:25 спасатели ПСП «Первомайская» на спасательном катере отправились на правый берег реки Волга.На турбазе «Мелиоратор» девушка 1982 года рождения получила травму позвоночника и сотрясение мозга.В 01:15 девушку доставили на левый берег и передали СМП для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области