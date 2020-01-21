Находчивая школьница из Подмосковья ловко сбежала от подозрительного мужчины. Видео

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Мама школьницы Ольга рассказала Лайфу, что ещё с маленького возраста рассказала дочке, как действовать в таких ситуациях, но всё равно она растерялась и испугалась. Сейчас с девочкой всё хорошо.— Обучали её, конечно. Но конкретно в этой ситуации ей вообще по-хорошему не надо было заходить в подъезд. Она надеялась, что зайдёт, и потом дверь закроется, а он не успеет. Ей было очень страшно. Ещё в этот день она оказалась без телефона, и по-другому она не знала, как поступить. Просто растерялась из-за страха, — говорит Ольга.На кадрах видно, что по пятам за девочкой следует мужчина. Заметив его, школьница всё же заходит в подъезд, но затем прячется и незамеченной выходит назад на улицу. Там же ей повезло встретить папу, который по счастливой случайности решил зайти домой.По словам Ольги, преследователя быстро нашли — его в тот же вечер задержали и, по предварительным данным, он помещён на лечение в психоневрологический диспансер. Родители написали заявление в полицию.Видео: © LIFE