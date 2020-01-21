Находчивая школьница из Подмосковья ловко сбежала от подозрительного мужчины. Видео

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Также участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся совместной реализации программ, направленных на формирование комфортной городской среды и благоустройства сельских территорий.
На совещании с главами городских округов и муниципальных районов СО обсудили целевые показатели нацпроектов на 2020 год
Документ направлен на защиту населения и охрану окружающей среды, а также на создание и развитие самой системы мониторинга биологических рисков.
Госдума в I чтении приняла законопроект о защите россиян от биологических угроз. Среди них китайский коронавирус
Должность полпреда президента на Кавказе с июня 2018 года занимает генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников.
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
25 и 26 января с 10:00 до 18:00 вход в музей по студенческим билетам будет бесплатный.
День студента приглашают отметить в музее Эльдара Рязанова
Будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от лыжной базы «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».
Временное ограничение движения в связи с проведением Самарского лыжного марафона «Сокольи Горы»
Так, подобную встречу в рамках акции для студентов провели сотрудники тольяттинской полиции и представители Общественного совета при городском Управлении.
«Студенческий десант»: учащиеся вузов региона знакомятся с работой правоохранителей
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.
По СО прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Принимаются все необходимые меры по установлению карантинных мероприятий на всей территории Кошкинского охотохозяйства.
В Кошкинском районе Самарской области продолжает распространяться африканская чума свиней
сегодня  Вторник, 21 января, 18:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/01:
USD 61.47
-0.06
EUR 68.21
-0.33
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Находчивая школьница из Подмосковья ловко сбежала от подозрительного мужчины. Видео

21 января 2020 15:39
198
Преследователя быстро нашли — его в тот же вечер задержали.
Девятилетняя школьница из подмосковного Ступина смогла обхитрить подозрительного мужчину, который следовал за ней по пятам, передает life.ru. Все действия девочки попали на камеру видеонаблюдения.

Мама школьницы Ольга рассказала Лайфу, что ещё с маленького возраста рассказала дочке, как действовать в таких ситуациях, но всё равно она растерялась и испугалась. Сейчас с девочкой всё хорошо.

— Обучали её, конечно. Но конкретно в этой ситуации ей вообще по-хорошему не надо было заходить в подъезд. Она надеялась, что зайдёт, и потом дверь закроется, а он не успеет. Ей было очень страшно. Ещё в этот день она оказалась без телефона, и по-другому она не знала, как поступить. Просто растерялась из-за страха, — говорит Ольга.

На кадрах видно, что по пятам за девочкой следует мужчина. Заметив его, школьница всё же заходит в подъезд, но затем прячется и незамеченной выходит назад на улицу. Там же ей повезло встретить папу, который по счастливой случайности решил зайти домой.

По словам Ольги, преследователя быстро нашли — его в тот же вечер задержали и, по предварительным данным, он помещён на лечение в психоневрологический диспансер. Родители написали заявление в полицию. 

Видео: © LIFE
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
21 января 2020  14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.
В Самаре судебный пристав лишился свободы на пять лет за получение взятки
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей.  Закон
120
20 января 2020  18:16
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.  Закон
400
20 января 2020  17:18
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.
Гидроэнергетиков объявили невиновными в массовой гибели рыбы на Волге
В мае–апреле 2019 года жители поволжских регионов были шокированы резким спадом воды в Волге и массовой гибелью рыбы на обнажившемся дне.  Закон
318
20 января 2020  14:52
Возбужденно уголовное дело.
В Тольятти полицейские задержали пассажира автомобиля со свертком гашиша
Возбужденно уголовное дело.  Закон
326
17 января 2020  23:54
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).
Силовики перехватили более 2,5 тыс сим-карт сотовиков, распространявшихся в регионе незаконно
Большинство «серых» сим-карт принадлежало Билайну (ПАО «ВымпелКом»).  Закон
708
17 января 2020  23:48
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.
Штраф за отсутствие охраны в самарских электричках обжалуют
Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности.  Закон
686
17 января 2020  23:43
Защитник интересов парламентария отметил, что отправил уже второе обращение в МВД.
Соавтору закона о домашнем насилии Оксане Пушкиной пригрозили расправой
Защитник интересов парламентария отметил, что отправил уже второе обращение в МВД.  Закон
602
Весь список
Происшествия
21 января 2020  15:50
В результате удара корпус отечественного автомобиля сильно смяло, обломки разлетелись по дороге.
Экипаж скорой погиб при столкновении служебного УАЗа с грузовиком в Марий Эл
В результате удара корпус отечественного автомобиля сильно смяло, обломки разлетелись по дороге.  Происшествия
103
21 января 2020  15:39
Преследователя быстро нашли — его в тот же вечер задержали.
Находчивая школьница из Подмосковья ловко сбежала от подозрительного мужчины. Видео
Преследователя быстро нашли — его в тот же вечер задержали.  Происшествия
197
21 января 2020  14:36
Студент – второкурсник колледжа пермского Кунгура вытащил из ледяной воды тонущую пожилую женщину.
В Пермском крае студент колледжа спас женщину, упавшую с моста в реку
Студент – второкурсник колледжа пермского Кунгура вытащил из ледяной воды тонущую пожилую женщину.  Происшествия
105
Весь список
Криминал
21 января 2020  14:02
Раскрыт популярный способ воровства с банковских карт
Раскрыт популярный способ воровства с банковских карт
Мошенники сегодня легко получают доступ к информации. Криминал
122
21 января 2020  12:47
В Самаре студента задержали с наркотиком в куртке
В Самаре студента задержали с наркотиком в куртке
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
129
21 января 2020  12:33
Начата доследственная проверка по факту угона машины с ребенком в Кинеле
Начата доследственная проверка по факту угона машины с ребенком в Кинеле
Ребенок не пострадал. Криминал
146
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
236
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1685
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
592
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1477
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1235
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
814
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
829
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1269
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1374
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1605
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2714
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3252
Весь список

Мероприятия
День студента приглашают отметить в музее Эльдара Рязанова
«Студенческий десант»: учащиеся вузов региона знакомятся с работой правоохранителей
Путешествия под стук колес
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные