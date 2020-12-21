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На улице Запорожской в Самаре водитель такси сбил двух женщин

21 декабря 2020 16:22
135
Они переходили улицу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Женщины получили травмы и были госпитализированы.

В прошедшую пятницу, 18 декабря в Советском районе Самары произошло ДТП с участием пешеходов. Авария была зафиксирована на улице Запорожской напротив дома №11.

По информации ГИБДД 36-летний водитель ехал на легковом автомобиле по улице Запорожской от улицы Гагарина. Во время движения водитель сбил двух женщин-пешеходов в возрасте 82 и 56 лет. Они переходили улицу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Женщины получили травмы и были госпитализированы.

По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.

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