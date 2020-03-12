На реке Уса в Сызрани браконьеры незаконно выловили 52 леща

156

В начале февраля текущего года сотрудники полиции задержали двух мужчин 1977 и 1966 годов рождения, осуществлявших незаконный вылов рыбы. Граждане находились на реке Уса в районе поселка Мироново Сызранского района Самарской области.Незаконный вылов биологических ресурсов осуществлялся при помощи сети длиной 80 метров.Выловив 52 леща, два судака, четыре густеры и несколько раков, предполагаемые злоумышленники причинили экологический вред водным ресурсам Российской Федерации на сумму боле 35 000 рублей.По данному факту отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.В настоящее время незаконное орудие промысла изъято. По имеющейся информации, мужчины безработные и ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.