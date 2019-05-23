На Ракитовском шоссе манипулятор опрокинулся на припаркованный ВАЗ-2109
23 мая 2019 15:23
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В прошедшую среду, 22 мая в Самаре на Ракитовском шоссе произошло ДТП с участием спецтехники. Манипулятор опрокинулся на дороге и упал на припаркованный ВАЗ-2109.
По словам очевидцев, виновником ДТП является водитель Lada X-Ray. Он ехал по крайне правой полосе и начал поворачивать налево к авторынку и тем самым подрезал движущийся по левой полосе манипулятор. В результате произошло столкновение.
Сообщается, что пострадавших в ДТП нет.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, передает samarskie-voditeli.ru .
Фото: @samara.dtp.officiall
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