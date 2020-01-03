На Фрунзенском мосту очень опасные люки – они открываются моментально, как только наедешь на них колесом

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"Ребят, на Фрунзенском мосту по правым рядам не ездите – там люки сразу же открываются, как только на них наехать. Сейчас уже открыто два люка", - написал пользователь под ником Никита.31 декабря в Самаре открыли Фрунзенский мост. Это событие по-настоящему значимое для всех жителей Самары и Новокуйбышевска. Теперь горожанам не придется стоять в километровых пробках в час пик по пути на работу и домой.Удобен проезд по мосту пока не для всех. Так, например, жителям нескольких домов по улице Фрунзе придется делать большой крюк по мосту, чтобы попасть домой. Но это продлится недолго – до тех пор, пока не достроят следующий съезд с моста.Фото из открытых источников