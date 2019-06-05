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На Алтае два человека насмерть разбились в ДТП из-за полицейской погони

5 июня 2019 14:15
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По словам очевидцев, и водитель легковушки, и его пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель и один из пассажиров автомобиля "Тойота" стали жертвами аварии, которая произошла из-за того, что легковушка не остановилась по требованию сотрудников полиции в Бийском районе Алтайского края, передает life.ru. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

— Водитель... не подчинившись законному требованию сотрудников полиции об остановке, при попытке скрыться не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Бийск — Карабинка вблизи границы с Республикой Алтай. В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадал ещё один пассажир легковушки. По словам очевидцев, все в "тойоте" были пьяны. 
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