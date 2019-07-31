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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Момент крушения грузового поезда в Чехии попал на видео

31 июля 2019 17:07
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Ущерб от произошедшего ЧП оценили в 29 миллионов крон — почти 80 миллионов рублей.
В Чехии 28 июля с рельсов сошли локомотив и 13 вагонов грузового поезда, передает life.ru. Авария произошла из-за того, что машинист в три раза превысил допустимую скорость, сообщает iDNES.cz со ссылкой на заявление гендиректора администрации железнодорожной инфраструктуры страны.

Вскоре после инцидента в Сети появилась случайно снятая с дрона запись момента крушения поезда. Её опубликовал местный житель, который снимал окрестности, где произошло ЧП.

Ущерб от случившегося оценили в 29 миллионов чешских крон (около 80 миллионов рублей), из которых 20 миллионов приходятся на повреждения состава, остальные девять — на повреждения железнодорожной линии. 
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