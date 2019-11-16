Китаянка переиграла на смартфоне и чуть не ослепла на один глаз
16 ноября 2019 21:54
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По словам врача Цю Ваньцзяня, у неё лопнули кровеносные сосуды из-за чрезмерного напряжения на глаза. Пациентку быстро прооперировали, зрение уже вернулось.
Чтобы не попасть в такую историю, врачи советуют не смотреть долго в дисплей телефона. Возможно, стоит воспользоваться функцией Экранное время, которая создана в том числе для того, чтобы предотвращать подобные ситуации.
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