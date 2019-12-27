Из рухнувшего в Алма-Ате самолёта спасли малыша. Видео
27 декабря 2019 19:04
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Утром 27 декабря самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air при вылете из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Сообщается, что при крушении погибло 12 человек, пострадало 49. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
Фото: соцсети
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