Двое молодых пассажиров пострадали в ДТП в Самарской области

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18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести. 4 человека погибли.

Одно из ДТП произошло в Борском районе Самарской области в 01:30. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигаясь со стороны с. Долматовка в сторону с. Гвардейцы по автодороге «Обводная с. Борское», на 1 км. 900 м, допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречной автомашиной «Ваз 21093», под управлением водителя1996 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Мицубиси Лансер» - девушка 2002 года рождения и молодой человек 1991 года рождения, которые были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.