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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Борские полицейские в доме жителя деревни Сосенка обнаружили наркотики и револьвер

16 октября 2019 10:54
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Возбуждены уголовные дела.
Оперативные сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Борский» совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, при поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области, провели оперативно-разыскные мероприятия. В ходе которых в доме жителя деревни Сосенка 1969 года рождения обнаружены наркотические вещества и револьвер.

Экспертиза установила, что наркотическим веществом является марихуана массой 176,34 грамма, а револьвер пригоден к стрельбе.

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что предполагаемый злоумышленник ранее судим за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

Прием от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на возмездной основе, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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