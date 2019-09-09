Александр Хинштейн: Картельный сговор между самарскими автобусными перевозчиками возможен
9 сентября 2019 22:43
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«Единовременное установление стоимости услуг может свидетельствовать о наличии между ними картельного сговора», — говорится в депутатском запросе в антимонопольное ведомство. Александр Хинштейн также потребовал от органов прокуратуры провести проверку законности и обоснованности увеличения тарифов на пассажирские перевозки на территории Самары.
"Ещё одна победа (пока промежуточная). Самарское управление ФАС России возбудило дело о картельном сговоре, в связи с синхронным повышением цен за проезд в Самаре коммерческими перевозчиками с 01.07", - написал депутат в своем Твиттере.
В настоящее время ФАС России поручило территориальному органу –Управлению Федеральной Антимонопольной Службы по Самарской области -провести в рамках своих полномочий анализ состояния конкуренции на рынках услуг регулярных автобусных перевозок по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.
Итог расследований самарцы узнают в ближайшее время.
Фото: hinshtein.ru
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