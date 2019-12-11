Житель Самарской области пришел в суд с бутылкой спиртосодержащей жидкости
11 декабря 2019 09:40
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На входе в здание суда житель Шенталинского района Самарской области был остановлен судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности суда. Перед прохождением процедуры досмотра мужчина был предупрежден, что при себе запрещается иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.
Гражданин С. на предупреждение судебных приставов ответил, что у него с собой запрещенного ничего нет. Однако при прохождения процедуры досмотра, работникам Службы судебных приставов у мужчины была выявлена стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью, что является нарушением установленного порядка пребывания в здании суда.
Судебными приставами по ОУПДС в отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Теперь гражданину С. придется оплатить административный штраф в размере 500 рублей.
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