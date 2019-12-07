Владелец упавшего с моста в Забайкалье автобуса отправлен под домашний арест
7 декабря 2019 12:43
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Суд в Чите отправил под домашний арест до 1 февраля индивидуального предпринимателя Ивана Стрельникова – владельца автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкалья, передает ТАСС.
ДТП произошло днем 1 декабря на маршруте Сретенск – Чита. Автобус слетел с моста на замёрзшую реку Куэнгу и упал на крышу. Погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров, из них семеро – в тяжелом состоянии.
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