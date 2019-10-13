В серьезном ДТП под Самарой пострадали двое
13 октября 2019 13:04
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Вчера, 12 октября, на 25 км дороги "Обводная г.Самары" произошло серьбезное ДТП, в котором пострадало сразу три машины. По словам очевидцев, Камаз, груженный щебнем перевернулся и его вынесло на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовой Газелью и легковушкой Киа Церато. Перед Газели превратился в груду металла, а вот легковушке повезло больше - ее, можно сказать, только царапнуло. К сожалению, пассажира и водителя газели госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет ПроГородСамара.
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