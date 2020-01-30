В самарском ТЦ 54 огнеборца тушили пожар
30 января 2020 12:33
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В четверг, 30 января, в 2:52 в ТЦ "Улей" на ул. Георгия Димитрова горели декорации, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар охватил площадь 5 кв. м и ему был присвоен статус "1-БИС". На месте работали 54 огнеборца.
Возгорание было локализовано в 3:23, а полная ликвидация объявлена 3:35.
Погибших и пострадавших нет. Причины и ущерб от пожара установят эксперты, пишет Волга Ньюс.
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