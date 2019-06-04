В самарской больнице имени Н.А. Семашко на пациента обрушился потолок

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1-2 июня 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в городской больнице имени Н.А. Семашко обрушился потолок на пациента.По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. По предварительным данным с 31 мая на 1 июня 2019 года в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка, в результате чего мужчина, 1946 года рождения, получил телесные повреждения в виде ссадин на голове. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.