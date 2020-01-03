Стало известно состояние упавшей с балкона девушки из Сызрани
3 января 2020 10:22
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Девушка, которая ночью 1-го января вылетела с балкона второго этажа в Сызрани, осталась жива. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщил источник КТВ-ЛУЧ в экстренных службах.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь на проспекте Гагарина, 21. Местные жители увидели девушку, которая выпала (случайно или умышленно, неизвестно) с балкона с деревянной рамой остекления.
– Там такие узкие фрамуги. Как она смогла протиснуться сквозь них, не понятно. Сначала на балконе шумела молодежь, а потом раздался истошный крик. Упав с балкона, девушка лежала на снегу и кричала от сильной боли, Хорошо что скорая помощь быстро приехала, – рассказали местные жители.
По словам очевидцев, из подъезда вышли молодые люди, которые посетовали на странное поведение девушки. Якобы до критического момента в квартире была перебита посуда.
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