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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Ночью в Сызрани сгорели две иномарки и грузовая Газель

23 ноября 2019 09:58
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Ночью в Сызрани сгорели две иномарки и грузовая Газель Причиной пожара могло стать возгорание газового баллона у Газели.
Причиной пожара могло стать возгорание газового баллона у Газели. 

В ночь на 23 ноября в Сызрани у дома №81 по проспекту 50 лет Октября сгорело два автомобиля и Газель. После сигнала о пожаре, что поступил на пульт оперативного дежурного, на место в 03:31 выехало две автоцистерны и 8 человек личного состава. На месте выяснилось, что горят припаркованные напротив дома Nissan Qashqai, Ford Focus и грузовая Газель. В 04:02 пожар был ликвидирован. Сгорели Ford Focus и Газель, японская иномарка тоже пострадала, но ее удалось отстоять. Ее владелец увидел огонь и выбежал, хозяев двух других транспортных средств ждет неприятный сюрприз.

Не исключено, что причиной пожара могло стать возгорание газового баллона у Газели. Все обстоятельства и ущерб от пожара предстоит выяснить дознавателям, пишет "Маленькая Сызрань".
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Комментарии



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