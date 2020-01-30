Жительница Сызрани оплатила долги по «коммуналке» после ареста имущества

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Должница была вызвана на прием к судебному приставу-исполнителю, в ходе которого женщина сообщила, что не собирается погашать задолженность.Работником Службы судебных приставов в отношении гражданки С. были вынесены постановления о взыскание с нее исполнительского сбора в размере почти 4 тысяч рублей, об ограничении её в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ей движимого и недвижимого имущества. Также в бухгалтерию организации, где работает должница, направлено постановлении об обращении взыскания на заработную плату.Кроме того, в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту жительства гражданки С. В ходе него в счет погашения задолженности была арестована принадлежащая женщине техника, что и стало поводом для должницы незамедлительно погасить всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.После того, как гражданка С. погасила весь долг перед управляющей компанией, с нее были сняты все ограничения и запреты.