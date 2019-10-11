Житель Самарской области явился в суд пьяным и арестован
11 октября 2019 09:57
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Житель Большечерниговского района Самарской области попал под суд за причинение вреда здоровью другого гражданина. На судебное заседание
гражданин З. явился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в здании суда мужчина начал громко выражать свое недовольствие в форме нецензурной брани.
На неоднократные замечания судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения установленных в суде правил поведения, гражданин З. не реагировал.
В итоге гражданину З. придется погасить полученный за непристойное поведение в суде штраф в сумме 500 рублей согласно протоколу о привлечении к административной ответственности и провести двое суток под административным арестом.
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