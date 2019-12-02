В Забайкальском крае – траур по жертвам крупного ДТП
2 декабря 2019 09:51
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В Забайкальском крае сегодня – траур по жертвам крупного ДТП. В воскресенье днем пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли 19 человек, столько же госпитилизированы. Несколько человек самостоятельно покинули место аварии. В автобусе находились 43 пассажира и водитель.
У транспортного средства разорвало колесо, и водитель потерял управление. Возбуждено уголовное дело. Опознаны тела 17 погибших. В их числе – водитель из Читы и 16 пассажиров.
Причины аварии устанавливаются.
Власти Сретенского района выплатят по 60 тыс рублей родственникам 19 погибших в аварии на погребение. Власти Забайкалья заплатят по 1 млн рублей родственникам погибших. По 400 тыс рублей получат пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии, по 200 тыс – те, кто находится в состоянии средней тяжести. Окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определён, передает Радио Маяк.
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